Son dakika: AK Parti’den CHP’ye tezkere tepkisi: Hayır diyenlerin milli güvenlik hassasiyeti yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon düzenlenmesi ile ilgili düzenlenen tezkereye hayır oyu vereceğini açıklayan CHP ve HDP'ye tepki gösterdi. Çelik, tezkerenin milli güvenlik açısından gerekli olduğunu, karşı çıkanların hiçbir şekilde milli güvenlik hassasiyetlerinin olmadığını ifade etti.

"BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tezkere ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.

Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder.

Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.

"SINIRLARIMIZDAKİ TERÖR OLUŞUMLARINA ELVERİŞLİ ORTAM OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAKTIR"

Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının "süresini" tartışma konusu yapmak başlıbaşına bir savrulmadır. Türkiye kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edecektir.