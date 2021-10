HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! "Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli"

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı her türlü tedbiri almak amacıyla tezkerenin iki yıl daha uzatılması öngörülüyor. Bugün TBMM'de oylanacak olan tezkere öncesi millet ittifakından açıklamalar ise peş peşe geldi. CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, kapalı kapılar ardından ittifak yaptığı HDP ise hayır oyu vereceğini ilan etmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün yaptığı açıklama ile CHP'nin Suriye tezkeresine 'Hayır' oyu vereceklerini açıkladı. Özel'in açıklamasının ardından akıllara HDP'li İmam Taşçıer'in tezkere ile ilgili CHP'yi adeta tehdit ettiği açıklamasını getirdi.

"TEZKEREYE EVET DERLERSE HİÇBİR KÜRT OY VERMEMELİ"

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan ve bugün TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP'nin "Evet" oyu vermesi halinde "Hiçbir Kürtün AKP'den daha iyidir diye CHP'ye oy vermemesi ve desteklememesi" gerektiğini söyledi.

CHP'nin tezkereye Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP'nin "Evet" vermeye hazırlandığı haberinin ardından HDP'li Taşçıer, Twitter'da "Tezkereye CHP evet diyecekse hiç bir Kürt CHP, AKP'den daha iyidir diye oy vermemeli desteklememeli" paylaşımını yaptı.

Taşçıer daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen mitingde çekilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu parti liderlerinin çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Kürtler bu fotoğrafı iyi okumalı" dedi.

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...