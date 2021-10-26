HSK üyesi Kocabey’in istifası kabul edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey, geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti. Kocabey, istifasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e elden teslim etmiş ve istifa kararı kurulda şok etkisine sebep olmuştu. 2017'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından HSK üyeliğine seçilen ve 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez HSK üyeliğine seçilen Hamit Kocabey'in istifası bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kabul edildi.

30 GÜN İÇİNDE YENİ ÜYE SEÇİMİ YAPILACAK

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 27. maddesine göre; Hamit Kocabey'in istifası sonrası boşalan kurul üyeliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bugünden itibaren 30 gün içinde yeni üye seçimi yapılacak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VEYA AVUKAT ARASINDAN BİR ÜYE BELİRLENECEK

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 7 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş, 4 üye ise doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı. TBMM tarafından seçilen 7 üyenin 3'ü Yargıtay, 3'ü öğretim üyesi veya avukat, biri de Danıştay üyeleri arasından seçilmişti. TBMM, Hamit Kocabey'den boşalan HSK üyeliğine, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyesi veya meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçilen üyelerden birini seçecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAHÇELİ GÖRÜŞTÜ

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. İki lider arasında gerçekleşen görüşmede HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifasının da masada olduğu öğrenilirken, Kocabey'in yerine kimin aday gösterileceğinin ise önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 6 Mayıs 1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosu'nu kurarak Serbest Avukatlığa başladı.



Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyo'nun, Türk Enerji Sendikası'nın, Türk Diyanet Vakıf Sendikası'nın, Türk Ulaşım Sendikası'nın danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.



16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.