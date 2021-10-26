Son dakika haberleri: Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Son dakika haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.
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Son dakika: Lübnan Tezkeresi’nin süresi 1 yıl daha uzatıldı