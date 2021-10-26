Son dakika! Türkiye'nin teröre karşı verdiği etkin mücadele hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla birçok terör üyesi etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zap bölgesinde de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Son dakika! MSB duyurdu: Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

"TERÖRİST TEMİZLİĞİMİZ ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.