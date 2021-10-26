Yangın çıkaran 7 turist tutuklandı

Antalya
'da 23 Ekim tarihinde dağlık alanda yangın çıkartan 7 Rus turist tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konyaaltı
ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde ormanlık alanda bir anda yükselen dumanların şehir merkezinden görülmesi üzerine şehir alarma geçti. Yangına bir uçak, 2 helikopter ve onlarca arazöz ile müdahale edildi. 4 saatlik çalışmanın ardından dağlık alandaki yangın güçlükle söndürüldü. Yangın 4 hektarlık ormana zarar verdi. Yapılan ihbar sonucu, 7 Rus turist gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce "Orman Yakma Suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ORMAN YAKAN TERÖRİSTİN CEZASI ONANDI
İstanbul
'da Tepeüstü Yeşilvadi Ormanı'nda geçen yıl terör örgütü PKK'nın talimatıyla 3 farklı noktadan yangın çıkaran terörist İnanç T., sosyal medya üzerinden örgüt üyeleri tarafından aldığı talimatla Ormanı kendisinin yaktığını itiraf etmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan teröristin cezası üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi
'nce de onandı. Atakan IRMAK
/ SABAH