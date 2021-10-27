Açığa alınan FETÖ üyeleri yakalandı

Aydın
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın merkezli 13 ilde FETÖ'den açığa alınan 23 polis gözaltına alındı. 13 ilde gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul
'da ise örgütün avukatlık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 avukat gözaltına alındı.
İzmir
'de ise Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırmak, örgüt adına himmet, burs gibi isimler adı altında para toplamak gibi haklarında deliller bulunduğu belirtilen şüphelilerden 12'si yakalandı.
Edirne
merkezli 8 ilde 14, Gaziantep
'te aralarında doktor, avukat ve kamu personelinin bulunduğu 13 şüpheli, Aksaray'da 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emir SOMER-Ceyhan TORLAKMurat SAVAŞ-Mehmet BONCUK
/SABAH