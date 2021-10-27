Belediyeyi aile şirketine çevirdiler

BİLECİK
Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin
, belediyeyi aile şirketine çevirdi. Kendi akrabalarından sonra şimdi de yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti
'den isimleri işe alıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bilecik'te görkemli bir törenle açtığı çocuk kreşinin başına Belediye Başkan Yardımcısı İYİ Partili Ahmet Gürses
'in ablasının kızı G.B. getirildi. Gürses'in bir başka akrabası ise zabıta müdürü olmuştu. Ahmet Gürses, Söğüt
eski Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'nun korumasını da kendi yanına koruma olarak aldırmıştı. Bilecik Belediyesi'nde akrabalardan oluşan toplam 120 kişilik bir fazla istihdam olduğu ileri sürüldü.