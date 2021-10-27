CHP’den tezkereye ihanet gibi ‘Hayır

TBMM Genel Kurulu dün önemli günlerinden birini yaşadı. Türkiye'nin milli güvenliği için büyük önem taşıyan, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele için Suriye ile Irak'a asker gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen yetkinin süresini iki yıl uzatan tezkereyi ele aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
hem görüşmeleri izledi, hem de oylamaya katıldı. Genel Kurul'daki görüşmelerde genellikle birkaç kişi ile temsil edilen HDP'nin milletvekillerinin hemen hemen hepsinin toplantıya katılması dikkat çekti. Tüm partilerin görüşmelere büyük ilgi gösterdiği görüldü. Tezkerenin TBMM'ye sunulmasından bu yana kerhen de olsa "destek vereceğiz" imasında bulunan CHP, son dakika fikir değiştirdi. Görüşmelere birkaç saat kala partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, tezkereyi sudan bahaneler ile eleştirerek, "hayır" oyunun zeminini hazırladı. Hatta buna tezkerelerde 2014 yılından bu yana yer alan "yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasına" ifadesini gerekçe göstermeye çalıştı. Kılıçdaroğlu bir süre mazeret öne sürmesine karşın, konuşmasında "'Hayır' oyu kullanacağız" diyemedi. Bu Türkiye karşıtı skandal kararı açıklamak Grup Başkanvekili Özgür Özel
'e kaldı. CHP açısında tarihi kırılma noktası olan görüşmelerde AK Parti adına söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Bu tezkere Türkiye'nin millî güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı, Türkiye'nin millî birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder" dedi.
CHP İLE HDP KOLKOLA
Diğer gruplar da tek tek kürsüye gelerek, tezkereye ilişkin tavırlarını ortaya koydu. Yapılan oylamada CHP ve HDP kol kola tezkereye "Hayır" dediler. İki parti milletvekillerinin bu sırada ellerini havaya kaldırdıkları fotoğraf da bir ihanet belgesi gibi arşivlerdeki yerini almış oldu. Bu arada HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın AK Parti ve MHP ile birlikte kabul oyu kullandığı görüldü. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş
'ın uyarısı üzerine, Buldan hemen kolunu indirdi. Tezkere, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. Böylece süresi 30 Ekim 2021'den başlamak üzere 30 Ekim 2023'e kadar uzatılmış oldu. Oylamada, Millet İttifakı
'nın diğer ortağı İYİ Parti
'nin yanı sıra Memleket Partisi
de kabul oyu kullandı. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.