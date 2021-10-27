CHP’li belediye sıfır zam teklif etti, işçiler greve çıktı

CHP tarafından yönetilen Bakırköy Belediyesi
'nde sular durulmuyor. 3 yıldır yapılmayan toplu sözleşmeleri için 2 aydır grev çadırında hak arayışlarını sürdüren DİSK
üyesi çalışanların ardından, belediyenin sıfır zam teklifi üzerine Belediye-İş Sendikası da grev kararı aldı. Belediye önünde toplanan işçiler 3 yıldır zam alamadıkları gerekçesiyle Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
'na tepki gösterdi. Ellerindeki pankartlar ve sloganlarla Kerimoğlu'nu protesto eden işçiler, haklarını alana kadar grevlerini sürdüreceklerini belirtti.
İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ
Eylemden önce birim müdürlerinin işçileri arayarak, eyleme katılmaları halinde işten çıkarmakla tehdit ettiği öne sürüldü. İşçiler adına konuşan Belediye İş Sendikası
2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan
, kendilerine sıfır zam teklif edildiğini belirterek, sosyal haklarını alana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Belediyede 12 yıldır çalışan işçi İsmail Uluçay
"2017'den beri zam alamadık ama her ürünün fiyatı artıyor. Biz resmi enflasyon oranında zam istedik ancak sıfır zam teklif edildi" derken, Ayşe Erdem Temiz
, "İnsanca yaşamak istiyoruz. Hakkımızı aramak için buradayız" diye konuştu.