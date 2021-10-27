Tezkereye hayır oyu veren CHP’ye tepkiler dinmiyor!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye tezkerelerine parti olarak 'hayır' diyeceklerini açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye 'Hayır!' diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.



HDP'NİN TEZKEREDEN KORKMASI NORMAL



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, tezkereye hayır oyu kullanmasına tepki gösterdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı gazi Lokman Aylar, devletin bekası için evet oyu veren herkese şehitler ve gaziler adına çok teşekkür etti.





Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP ortak hareketine rağmen kabul edildiğinin altını çizen Başkan Aylar, "Bugün bu adımı atmazsak ilerde daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Ülke içerisinde faaliyet gösteren terörist sayısı iki yüzün altına düştü. Kahraman Mehmetçiklerimizin pençesinden kaçmayı başaran teröristler Irak ve Suriye'de bulunan kamplarına kaçtılar. Devletimiz de bu tehlikeyi bertaraf etmek için Mehmetçiğimizin sınır ötesi operasyonuna devam etmesi kararını verdi. Cumhuriyet tarihimiz boyunca terör örgütleriyle en başarılı mücadeleyi verdiğimiz dönemde sınır ötesi operasyonlarımızın süresinin uzatılması yerinde bir karardır. HDP'nin bu tezkereden korkması normal, biliyorlar ki arkalarında silahlı bir güç olmadığı sürece HDP'nin siyasi hayatına devam etmesi mümkün değil" dedi.



"CHP DEVLETİN YANINDA SAF TUTMALIDIR"



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Aylar, sözlerine şöyle devam etti:



"CHP'nin Mehmetçiklerimizi düşünerek hareket etmediği inancındayız. Zira kendilerini şehitlerimizin cenaze törenlerinde değil de terörist cenazelerinde görmeye alışkınız. Kendilerini bir şehidimizin bir gazimizin evinde görmeye değil de hapiste yatan teröristleri ziyaret ederken görmeye aşinayız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Mehmetçik sınır ötesine Iraklı ya da Suriyeli siviller ile savaşmaya gitmiyor, ülkemizden sınır dışına kaçan ve genç, yaşlı, masum, sivil ayrımı yapmaksınız insanlarımızı katleden teröristleri yok etmeye gidiyor. Kastettiğiniz farklı bir şey var ise bilmelisiniz ki; dünya tarihinde Mehmetçik kadar vicdanlı bir ordu yoktur. CHP terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP ile yapmış olduğu iş birliğini bir an önce bitirmeli ve devletimizin yanında saf tutmalıdır. Bu davranışın kendileri için daha hayırlı olduğu düşüncesindeyiz."