Dil öğrenimi için büyük fırsat: Tamamen ücretsiz olacak...

Klasik Düşünce Okulu (KDO) dil öğrenimi için yeni bir program hazırladı. KDO diller projesi adı verilen program ile 4 dil öğrenilebilecek. Fikriyat Yazarı Ekrem Demirli de bugünkü yazısında bu konuya yer verdi. Demirli, 600 saatlik ders programı tasarlandığını ifade ederek, derslerin ilk - orta ve ileri derecede olmak üzere üç aşamadan oluşacağını söyledi.

KDO yetkililerinin program için birçok uzmandan görüş aldığını belirten Ekrem Demirli, "Dil konusunda çalışma yapmak gerçekten kolay değil. KDO yöneticileri saha uzmanı birçok kişi ile istişarelerde bulundu. Her dil için ayrı bir proje oluşturmaya gayret etti." ifadelerini kullandı.

İşte Ekrem Demirli'nin yazısından satırbaşları ve programla ilgili ayrıntılı bilgiler

KDO'DA KLASİK DİLLER PROJESİ

Haddi zatında okulun amaçları arasında dil öğretmekle ilgili bir faaliyet yoktu, lakin bazı mülahazalar dillerle ilgili bir çalışma yapmanın gerekliği kanaatini de hasıl eyledi. Cemalettin Ergun, Halit Çelikyön, Tayyip Durceylan ve KDO koordinatörü Halit Metin farklı projeler üzerinde çalışarak 'KDO Klasik Diller' programı diye isimlendirebileceğimiz bir faaliyete öncülük ettiler. Arapça başta olmak üzere Farsça, Grekçe ve Latince –başarabilirsek- gibi klasik dillerde her seviyedeki insanın herhangi bir ücret ödemeksizin (bir vakıf hizmetidir) iştirak edebileceği uzaktan eğitim platformu teşkil edildi.

HER DİL İÇİN AYRI PROJE: UZMANLARLA ÇALIŞILDI

Dil konusunda çalışma yapmak gerçekten kolay değil. KDO yöneticileri saha uzmanı birçok kişi ile istişarelerde bulundu, her dil için ayrı bir proje oluşturmaya gayret etti. Bu diller arasında Arapça kendi adıma daha öncelikliydi. Cemalettin Ergun'un ısrarlı takibiyle bu alanda oldukça iyi bir noktaya ulaşmış olduk. Bursa-Uludağ ilahiyat fakültesinden ülkemizde Arapça öğretim ve kitap yazımı alanında en yetkin isimler arasında olduklarında görüş birliği bulunan Hüseyin Günday, Şener Şahin ve Fadime Kavak hocalar ile istişareler edildi, çalışmanın merhaleleri belirlendi. Bursa Klasik Düşünce Okulunun değerli yöneticileri Abdullah Kartal ile Abdürrahim Kozalı'nın da sürecin şekillenmesinde ciddi katkıları oldu. Nihayetinde çalışmalar başladı, birinci kademe derslerin önemli bir kısmını sitemize yüklemiş olduk.

Fikriyat Yazarı Ekrem Demirli

600 SAATLİK PROGRAM: HER DERS 30 DAKİKA

KDO Arapça dersleri, herkesin bir ücret ödemeden istifade edebileceği program olarak tasarlandı. Planlamalarımıza göre yaklaşık 600 saatlik (her ders 30 dakika civarında olacak) bir program olacak; ilk, orta ve ileri derece olmak üzere üç aşamadan oluşacak dersler. Bizim için ilke sayılabilecek hususlardan birisi dersleri orta bir seviyede dersleri sonlandırmamaktır. Çünkü ülkemizin en ciddi sorunlarından birisi 'vasat' noktasına ulaşana kadar tam bir ciddiyetle çalışırken vasata bir şekilde ulaştıktan sonra duraksamak, dikkatin ve heyecanın büsbütün yitirilmesidir. KDO öteki bütün derslerinde olduğu gibi diller projesinde de 'vasat'ı bir hedef olarak görmeyi reddediyor, insanlara vasat'ı iyi bir şey olarak takdimi nezaketsizlik addediyor, ileri düzeye ulaşabilmeyi tek gaye olarak düşünen talebeleriyle birlikte meşakkatli bir yolu yürümek istiyor. Vasatı reddetmek talebe olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Hem hocalar hem faaliyete destek veren arkadaşlarımız bu bilinçle hareket ediyor.

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