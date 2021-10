İzmir Büyükşehir’e hükümetten 135 milyon liralık teşvik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

BİRÇOK PROJENİN ÖNÜNÜ AÇTIK

SABAH'a konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "Biz Özkanlar Pazar Pazaryerinden tutun Yeşillik Caddesi'nin devredilmesine, Buca Metrosunun onayının çıkarılmasına, tramvayın ivedilikle yatırım planına alınmasına kadar her fırsatta İzmir'deki birçok projenin önünü açtığımızı her fırsatta söyledik, söylüyoruz da. Bu da bunun son örneği. AK Parti olarak biz her zaman İzmir'in projelerine destek oluyoruz. Bu güne kadar nasıl olduysa bundan sonra da destek olmaya hazırız" dedi.