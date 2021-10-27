İzmir Büyükşehir’e hükümetten 135 milyon liralık teşvik

Bakanlık İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş'nin Çiğli tramvayı için 750 milyon liraya aldığı 64 tramvay vagonuna 135 milyon liralık KDV istisna teşviği sağladı. Yaşananlar siyaset kulislerinde; "Demek ki evrakınız tam olunca, prosedürü eksiksiz yerine getirince teşvik ve destek, kuruluşların yönetildiği partinin ne olduğuna bakılmadan veriliyormuş" yorumlarına neden oldu.

135 MİLYONLUK TEŞVİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her fırsatta 'hükümet İzmir'i cezalandırıyor' söyleminin gerçeği yansıtmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında düzenlediği yatırım teşvik belgelerini Resmi Gazete'de liste halinde açıkladı. 858 maddelik listenin 808'inci sırasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş de yer aldı. Bakanlık, İzmir Metro A.Ş'nin Çiğli tramvayı için 750 milyon liraya aldığı 64 tramvay vagonuna 135 milyon liralık KDV istisna teşviki sağlandığını açıkladı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 135 milyon lirası da cebinde kalmış oldu.