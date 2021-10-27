KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a HKÜ’de fahri doktora unvanı

Yıllardır zorluklara karşı hep Türkiye'nin desteğini arkalarında gördüklerini anlatan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti bugün en güçlü şekilde desteklerini sürdürüyor. Kuzeydeki egemen devletin Türkiye ile her türlü işbirliği yapması çok önemlidir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki kaynaklardaki haklarının korunması için de bu önemlidir. Yunanistan'ın AB üyeliği nedeniyle yapılmak istenen haksızlık, Rum tarafının da AB üyesi yapılması büyük bir hukuksuzluk haline getirilmiştir. Burada sadece Kıbrıs Türklerinin sorunu değil, Anadolu için de bir sorundur. Mustafa Kemal Atatürk de bunu gördüğü için mücadele arkadaşlarına bunu hep anlatmıştır" diye konuştu.

Kendisini "Türkiye papağanı" olarak niteleyip acımasızca eleştiren bir muhalefet olduğunu belirten Tatar, "Türkiye desteği olmadan bizim bunlara direnmemiz mümkün değil. İki günde tüm Türkleri yok etmeye çalışırlar. Ben 1960 yılında savasın ortasına doğdum. Pek çok zulme tanık oldum. Onların önerdiği modellere göre bizim adil ve kalıcı bir anlaşma yapmamız mümkün değildir. O nedenle benim alternatifim yoktur. Alternatif gidip Rumlara yama olmaktır. Rusya gelip Suriye'ye yerleşmiş, İngiltere ve ABD aynı şekilde burada yer almaya çalışıyor. Türkiye'nin de burada var olması KKTC'nin güçlenmesiyle mümkündür. Bu donemde güçlü bir destek görüyoruz. Destekleri için sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.