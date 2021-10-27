‘Kütüphaneler eğitimin kalbi’

Emine Erdoğan
, Milli Eğitim Bakanlığı
'nca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasına projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı'na, destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi:
'BİLGİ' VE 'MALUMAT' AYRIMI
Kütüphane, 7'den 70'e herkes için temel bir ihtiyaçtır. Etrafımızda gördüğümüz her gelişme, insanın öğrenme merakıyla gerçekleşmiştir. İnsanlığın ilk adımlarından, uzay serüvenine kadar, keşfetmenin nefes kesen yolculuğu, bu merakın eseridir. Bu yolculuğu devamlı kılan ise insanların deneyimlerini kütüphanelerin hafızasına emanet etmesidir. Yani bir anlamda kitaplar, nesiller arası haberleşmeyi sağlayan iletişim araçlarıdır. Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda, internetin her şeyi bildiği yanılgısı kütüphaneleri bir süre yalnızlığa mahkûm etti. Oysa dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir.
Kütüphaneler artık tozlu rafları olan kitap müzeleri değil, birer yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Kütüphaneler, eğitimin ve okulların kalbidir. Projemizin, tüm okullarımızda, bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacağına inanıyorum. 81 ilimizde, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılacak hem de halihazırdaki kütüphane içerikleri zenginleştirilecek.
İçinde bulunulan şartların oluşturduğu en büyük sorunlardan biri "bilgi" ile "malumat"ın birbirine karıştırılması. İnternetin bilgi kaynağı sayılmasının bu yanlışta büyük bir payı var. Kütüphanelerden beslenen öğrencilerin en büyük kazanımı gerçek bilgiyi ayırt eder hale gelmeleri. Projenin tanıtımına ilişkin video gösteriminin yapıldığı ve 8. sınıf öğrencisi Eylül Özkan'ın şiir okuduğu programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
'in eşi Nebahat Özer
, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
'ın eşi Zeliha Elvan
, Ankara
Valisi Vasip Şahin ile okula adını veren Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak'ın annesi Fatma Durak, babası Mehmet Durak, öğrenciler ile diğer davetliler katıldı. ANKARA