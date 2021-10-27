MHP’li İsmet Büyükataman’dan CHP’li Özgür Özel’e ’baraj’ yanıtı: Bagajınız talimatlarla dolu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında seçim barajını gündeme getirdi. MHP'nin baraj sorunu olduğunu iddia etti. Özel, "İttifakta istikrar için MHP'nin atlayabileceği kadar alçak, yeni partilerin yetişemeyeceği kadar yüksek. Toplum mühendisliği yüzde 7. Ama MHP bu kafada giderse MHP'yi kurtaracak baraj ancak yüzde 1 olacak." ifadelerini kullandı.
CHP'li Özgür Özel'in bu açıklamalarına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yanıt geldi.
"CHP'NİN BAGAJI MİLLET DÜŞMANLARININ EMİR VE TALİMATLARIYLA DOLUDUR"
Büyükataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "CHP'nin cazgırı Özgür Özel, tükürükler saçarak yaptığı basın açıklamasında yeniden zamanı israf etmiş, mekânın ağırlığı altında ezilmiş. Lafı döndürüp dolaştırıp partimize getiren Özel, partimizin oy oranı ile seçim barajını ilişkilendirmeye çalışmış.
CHP'li Özgür Özel rahat olsun, Milliyetçi Hareket Partisinin baraj sorunu yoktur ancak Cumhuriyet Halk Partisinin bagaj sorunu vardır. HDP'nin bir talimatıyla Irak-Suriye tezkerelerine ret oyu veren CHP'nin bagajı, millet düşmanlarının emir ve talimatlarıyla doludur.
"CHP'Lİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM..."
CHP sözcüleri; Türk düşmanlarının emir ve talimatlarını yerine getiren bir dış misyon görevlisi gibi hareket eden Kılıçdaroğlu'nu MHP'ye saldırarak aklayamaz. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nun vatan ve millet aleyhine olan siyasetine alet olmayınız!" ifadelerini kullandı.