Muş’ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 13’e yükseldi

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 13 aile, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Eyleme yeni katılan ve 2014 yılında çocuğu Muş'un Malazgirt ilçesinde kaçırılan baba Mehmet Zeki Budak, kendi hür iradesiyle eyleme katıldığını söyledi. Geçen yıl Diyarbakır ailelerin eylemine katıldığını, bugünde burada olduğunu ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Kendi çocuğum için buraya geldim. Burada herkese sesleniyorum korkmayın, gelin kendi çocuğunuzu arayın. HDP Malazgirt teşkilatı 21 Eylül 2014'te oğlumu dağa gönderdi. Ben 8 senedir oğlumu arıyorum. Onlardan oğlumu istediğim zaman hep dışlandım. Onlardan olmadığım için dışlandım. Çocuğumun hakkını aramak için geldim. Biz Burdur'da çalışıyorduk. Çocuğumu evlendirmek için Malazgirt'e geldik ve 2 gün içinde oğlumu götürdüler. Bizim HDP ile herhangi bir partiyle bağımız yok. Biz Türk vatandaşıyız elhamdülillah. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Allah kimseyi devletsiz, bayraksız etmesin. Ben çocuğumu el bebek, gül bebek büyüttüm, yoksullukla büyüttüm, asker gönderdim. Benim oğlum hain değil, ben hain değilim."

"Benim oğlumu ne diye dağa gönderdiniz? Polisi mi, askeri mi öldürsün, kardeşi asker kardeşini mi öldürsün, Mehmet'imi mi öldürsün?" diyen Budak, şu ifadelere yer verdi:

"Edirne'den buraya güvenlik güçleri nöbet tutmaya geliyor, niye onu öldürsün. Niye silah veriyorsunuz ellerine. Sebebi nedir, benim polisimi niye öldürsün. O asker kışın buzda, yazın sıcakta, çamurda nöbet tutuyor, benim ailem, namusum, şerefim, onurum ve bayrağım için. HDP demek PKK demek, HDP, PKK'nın koludur. HDP olmazsa PKK'da olmaz. Bütün elemanları PKK'ya temin eden HDP'dir. 8 yıldır oğlumun sesini duymadım, ölüsü var mı yok mu bilmiyorum. Eğer öldürmüşlerse de oğlumun kemiklerini versinler. Eğer sağsa oğlumu versinler."