Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Osmaniye şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Osmaniye şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Osmaniye şehidi son yolculuğuna uğurlandı
PENÇE Yıldırım Harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar esnasında el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yunus Emre Yalman'ın cenazesi ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na, oradan da uçakla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapılan törende şehidin annesi Meryem ve babası Eyüp Yalman güçlükle ayakta dururken, acılı aileyi kent protokolü teselli etmeye çalıştı. Şehit Yalman Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin bekâr olduğu, ağabeyi Mehmet Akif Yalman'ın da kendisi gibi uzman çavuş olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yunus Emre Yalman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye şehidi son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA