Osmaniye şehidi son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE Yıldırım Harekâtı kapsamında Irak
'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar esnasında el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman
için Hakkari
'de tören düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yunus Emre Yalman'ın cenazesi ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı
'na, oradan da uçakla memleketi Osmaniye
'ye uğurlandı. Osmaniye'nin Düziçi
ilçesinde yapılan törende şehidin annesi Meryem ve babası Eyüp Yalman güçlükle ayakta dururken, acılı aileyi kent protokolü teselli etmeye çalıştı. Şehit Yalman Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin bekâr olduğu, ağabeyi Mehmet Akif Yalman'ın da kendisi gibi uzman çavuş olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yunus Emre Yalman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.