Rus vekilin Bayraktar TB-2 SİHA şaşkınlığı: Bizi, Bayraktar TB2’nin AliExpress’ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar

RUS VEKİLDEN İLGİNÇ BAYRAKTAR TB-2 AÇIKLAMASI

Batarya, Bayraktar'dan atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev "Bizi, bu İHA'ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum" dedi.

Eski Rus paralı asker Vladlen Tatarsky ise "Aptallar sürüsü bitmiyor. Askerler hayatta olduğu için Bayraktar TB2 kötüymüş. O zaman acaba bunu yazanlar füze geldikten sonra gidip o topçu bataryasının başında durabilir mi bakalım?" ifadelerini kullandı.

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