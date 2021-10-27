Rus vekilin Bayraktar TB-2 SİHA şaşkınlığı: Bizi, Bayraktar TB2’nin AliExpress’ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile imha etti. Bu görüntüler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Facebook sayfasından paylaşıldı. Yaşanan gelişme sonrası Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi. Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev, "Bizi, Bayraktar TB2'nin AliExpress'ten alınan malzemelerle yapıldığına inandırdılar" dedi ve bu fikri savunan uzmanlardan açıklama beklediğini ifade etti.
UKRAYNA, RUS YANLISI GÜÇLERİN OBÜSÜNÜ BAYRAKTAR TB-2 İLE İMHA ETTİ
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı ilk kez Bayraktar TB2 SİHA kullandı. Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı obüs, SİHA tarafından imha edildi. Görüntüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İLK KEZ KULLANILDI
AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.
RUS VEKİLDEN İLGİNÇ BAYRAKTAR TB-2 AÇIKLAMASI
Batarya, Bayraktar'dan atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.
Bunun üzerine açıklamada bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev "Bizi, bu İHA'ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum" dedi.
Eski Rus paralı asker Vladlen Tatarsky ise "Aptallar sürüsü bitmiyor. Askerler hayatta olduğu için Bayraktar TB2 kötüymüş. O zaman acaba bunu yazanlar füze geldikten sonra gidip o topçu bataryasının başında durabilir mi bakalım?" ifadelerini kullandı.
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı | Video