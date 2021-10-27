Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! F-35’ler ve Erdoğan-Biden Zirvesi de konuşuldu...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok önemli konu da ele alındı.

Edinilen bilgilere göre; F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler konuşuldu.

İkili, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detaylarını da değerlendirdi.