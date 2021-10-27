Bakan Soylu’nun talimatı üzerine metruk binalara balyoz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özellikle uyuşturucu temin ve kullanım alanları arasında başı çeken metruk binaların ortadan kaldırılması için verdiği talimat üzerine 105 bin 750 uyuşturucu yuvası metruk bina tespit edildi, bu binalardan yüzde 66'sına yani 69 bin 607 binaya balyoz vurulurken, 16 bin 349 metruk bina rehabilite edildi, 19 bin 794'ünün yıkım çalışması ise sürüyor.

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadelede sorununun temeline inebilmek için 2018 yılında "Narkolog Projesini" hayata geçirdi. Proje ile uyuşturucu kullanımının sosyolojik nedenlerine inilerek uyuşturucu bağımlılarının kişilik profilleri çıkarıldı. Proje çerçevesinde herhangi bir uyuşturucu suçundan dolayı gözaltına alınan 29 bin 540 kişiye uygulanan ankette katılanların yüzde 70,89'u hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını belirtirken, yüzde 45,2'si uyuşturucu maddeyi kendi evinde, yüzde 29,1 terkedilmiş metruk binalarda, yüzde 10,7'si arkadaşının evinde, yüzde 7,9 arabada, yüzde 2,6'sı parkta kullandığını belirtti.



"BELEDİYELERDE, VALİLİLERE YIKIN TALİMATI"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araştırma sonucu uyuşturucu kullanımının ikinci sırada çıkan metruk binalarla ilgili talimat verdi. Bu doğrultuda 2019 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39'uncu maddesi "genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği" valilikçe tespit edilen metruk yapıların öncelikli olarak yıkılması, yıkılamayanların ise iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi ve güvenlik tedbiri alınmasına yönelik iş ve işlemlerin yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak devam ettirilecek şeklinde değiştirildi.



Bu değişikliğin ardından valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere talimat gönderilerek bulundukları yerlerdeki metruk binaların tespit edilmesi istendi. Vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan komisyon ile konu İl, İlçe Asayiş ve Güvenlik Toplantılarında ele alındı.



TEK TEK TESPİT EDİLİP, YIKILIYOR



Tüm bu çalışmalar neticesinde bugüne kadar 105 bin 750 metruk bina tespit edildi. Bu binalardan yüzde 81,28'ine yani 85 bin 956'ine işlem yapıldı. İşlem yapılanlardan yüzde 69 bin 607 yıkıldı, 16 bin 349 rehabilite edilerek güvenlik tedbiri alındı. Geriye kalan 19 bin 794 ise yıkılma ve iyileştirme işlemleri ise devam ediyor.