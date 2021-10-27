Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynak A Haber’e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası

Özellikle gençlerimizi ülkesinden bıktırmak politikası. Bu konularda çok başarılar çünkü çok yoğun para harcıyorlar ve insan kullanıyorlar. Türkiye bir şeye direniyor. Dünya 5'ten büyüktür kelimesi çok inanılmaz bir kelime ki 8 10 yılın sonunda Putin bile varlığını kaybetti. Türkiye bunların arasına girip ben de söz sahibi olmak istiyorum diyor ve karşılığını ekonomik olarak alıyoruz.

Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber'e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası

Çok güçlü bir donanma yapmaya başladık. Silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en modern sistemleri ile donatılmaya başlandı ve bunlar bizim yerli ürünlerimiz. 196'ya yakın ülke var dünya üzerinde. Silah konusunda üretebilen ve satabilen 7 ülke var. Ama teknoloji olarak 3 ülke var. Türkiye bunların arasında yeni bir devlet olarak kendi silah sistemleriyle devreye girdi. Gençlerimize bunu anlatmamız gerekiyor.

İnsanları çok kolay manipüle edebiliyorlar. Şu malın fiyatı bu kadar arttı, döviz şu kadar attı. Şunun parası şu kadar arttı. Hiç kimse böyle bir zorluk yok demiyor. Biz bunların içerisinde en iyisini de yapsak Türkiye diğer ülkelerde farklı. Paraguay'a Ekvator'a uygulanacak olan şey Türkiye'ye uygulanamaz. Ekonomik olarak bu zorluklarla karşılaşmamız devam edecek. Bu bitmeyecek. Teslim olmadığınız sürece bitmeyecek. Parayla oynayıp ekonomiyle oynayıp bu milleti durdurabileceklerini mi sanıyorlar.

2 gün önce tezkere olayı geçti. 2 tane parti, biri ana muhalefet partisi. Diğeri ise 40 bin kişinin katilinin heykelini dikeceğiz diyen parti. İkisi beraber Türk askerinin Suriye veya Irak'ta olmasına karşı çıkıyorlar. Hakikatten akıl tutulması bu. Türk askeri Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Mustafa Kemal'in son geldiği Libya'ydı. Yanımızdaki Suriye'yi başkasının toprağı sanıyorlar. Bu bölgede bizim sözümüzün geçeceğini önce ana muhalefetin anlaması lazım. Ben buraya kendi askerimi koymazsam kimin askeri gidecek? Kimse düşünmüyor bunu."