Giriş Tarihi: 27.10.2021

Zalim bir üst akıl harekete geçirdi BURAK ÇELİK

BAHÇELİ: Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Figüranları bedeli karşılığı sahneye itilen şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur