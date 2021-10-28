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Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:36 Son Güncelleme: 28.10.2021 10:03

Ankara'da bayram temizliği: 28 DEAŞ şüphelisi gözaltında

HALİT TURAN HALİT TURAN
Ankara’da bayram temizliği: 28 DEAŞ şüphelisi gözaltında

Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları sonrasında kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 28 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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Ankara'da bayram temizliği: 28 DEAŞ şüphelisi gözaltında
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