Ankara’da bayram temizliği: 28 DEAŞ şüphelisi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları sonrasında kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 28 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.