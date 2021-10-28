36 saat nöbet iddiası yanlış

Bilim Kurulu
Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen'in 36 saat nöbet sonrası kaza geçirdiği iddiasını yalanladı. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sevgili Rümeysa'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Dramatik olaylarda birtakım yanlış bilgilerin, kasıt bile söz konusu olmadan, doğru bilgilermiş gibi yayılması olağandır. Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır. Olay özelinde doğru bilgi budur" dedi. Fahrettin Koca, atama bekleyen doktorlarla ilgili ise "Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar" bilgisini verdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında ele alınan konularda varılan sonuçları ise özetle şöyle paylaştı:
İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir.
2019'a göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yüzde 52'lik bir artış var. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla anne adayını Kovid- 19 sebebiyle kaybettik. Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdır.
Dikkat edecek olursanız haftalardır yüksek yeni vaka sayıları görüyoruz. Ancak önceki dönemlere kıyasla önemli bir fark var. Yeni vaka sayıları hızlı tırmanışlar şeklinde zirveler görmüyor. Günlük vaka sayılarımızı gösteren grafikler adeta tepesi kesilmiş bir dağ gibi yatayda seyrediyor. Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi. Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğimizi değerlendirdik. Bunu başarmanın yolu topluca yüksek oranda aşılı olmaktır.
Yerli aşımız Turkovac
'ın seri üretime geçmesi için gönüllülere ihtiyacı var. Hatırlatma dozunun zamanı gelen 18-59 yaş arası sağlıklı vatandaşlarımızı kendi aşımız, kendi gücümüz için gönüllü olmaya davet ediyorum. ANKARA
26 BİN 896 YENİ VAKA 210 VEFAT
Türkiye
'de
dün 355 bin 947 Kovid- 19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı. 210 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 30 bin 542 oldu. 18 yaş üstü ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78.01, birinci doz aşı oranı yüzde 89.09 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 187 bin 267 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Kovid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" ifadelerini kullandı. ANKARA