Bakan Ersoy: Atatürk Kültür Merkezi’nde son teknoloji kullanıldı

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili yaptığı açıklamada "Dünyadaki örnekleri inceleyerek yeni bir işletme modeli kurguladık. Dünyada markalaşmış isimlerden bir sanat kurulu oluşturuyoruz. Buradaki gösterilere bu komisyon karar verecek. Sadece 2 salondan ibaret değil. 7 gün 24 saat yaşayacak bir sanat merkezi. Kompleksten bahsediyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin son halkası. 64 ayrı noktada etkinlikler 29 Ekim'de başlıyor.3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Aşama aşama hepsini hizmete almaya başladık. 17 gün boyunca 1000'den fazla sanatçının katılımı, 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlikle sanatı sanatseverlerle bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

EN SON TEKNOLOJİ İLE YAPILDI

Ersoy "2040 kişilik en büyük salonumuzda Akustik için çok büyük yatırım yapıldı. Tüm testlerden başarıyla geçti. Tüm salonların akustik testleri uluslararası test merkezleri tarafından yapıldı.

En son teknolojiyle yapılmış bir kültür merkezi. Beyoğlu Kültür Yolu uygulamasını vatandaşlarımızın indirmesini tavsiye ediyorum" yorumunda bulundu.