Bakan Gül’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstiklal Harbimizi Cumhuriyetle taçlandırarak, milletimizin tarihe vurduğu bağımsızlık ve egemenlik mührünü tüm dünyaya 98 yıl önce bugün ilan ettik. Egemenliğine kurulan her türlü tuzağa rağmen, iradesine, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan, birlik ve beraberlikle pek çok badirenin üstesinden gelen aziz milletimiz, bugün bir 29 Ekim'e daha kavuşmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutlu mirasa ebediyen sahip çıkacaktır. Cumhuriyet, vatan sevdalısı ve istiklal aşığı milletimizin güçlü ve güven dolu bir gelecek inşa etme arzusunun tükenmez ilham kaynağı, sarsılmaz teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin Türk milletinin mayasında bulunan kardeşliğin, ortak bir istikbale emin adımlarla yürümenin bu topraklardaki ebedi meşalesi olduğunu vurgulayan Gül, mesajına şöyle devam etti:

"Bu meşaleyi, insan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızla, 'özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' vizyonumuzla yarınlara kararlılıkla ulaştırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda güçlü Türkiye hedefimize milletçe ve milli iradeden aldığımız güçle emin adımlarla yürüyoruz. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."