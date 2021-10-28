Başkan Erdoğan, G20 ve Dünya Liderler Zirvesi’ne katılacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 Zirvesi'nin ardından katılacakları 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan 1 Kasım'da hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın anılan zirveler kapsamında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükumet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmaları da öngörülmektedir" denildi.