ETKİNLİK, SPOR ALANLARI VE YEŞİLİYLE ANKARALILAR NEFES ALACAK

AKM Millet Bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor. Çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet ve su gösteri havuzunun da yer aldığı millet bahçesinde her yaş grubuna hitap eden spor ve etkinlik alanları da bulunuyor.