Son dakika haberleri: Yeni AKM binası yarın resmen hizmete başlıyor. Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 637 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan AKM Millet Bahçesi'nin 2,7 kilometresi nostaljik tramvayla gezilebilecek.
SON DAKİKA
YENİ AKM İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BİRÇOK FARKLI ALANDA HİZMET VERECEK
İçerisinde Millet Kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak millet bahçesiyle Ankaralılar nefes alacak.
Ankara'ya yeni bir soluk getirecek olan AKM Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.
ETKİNLİK, SPOR ALANLARI VE YEŞİLİYLE ANKARALILAR NEFES ALACAK
AKM Millet Bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor. Çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet ve su gösteri havuzunun da yer aldığı millet bahçesinde her yaş grubuna hitap eden spor ve etkinlik alanları da bulunuyor.
Edinilen son dakika bilgisine göre ayrıca yeni AKM'de toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile bin 320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, bin 7 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.
NOSTALJİK TRAMVAYLA GEZİLEBİLECEK
AKM Millet Bahçesi'nde, açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami de yer alıyor.
ZİP COASTER
Ayrıca, gençlerin gönüllerince eğlenebilmesi amacıyla bin 110 metrekarelik zip coaster de millet bahçesinde yer alıyor.
KÜTÜPHANE, EĞİTİM VE AKTİVİTE ODALARI
Ayrıca kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.
SANAT ATÖLYELERİ
Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.