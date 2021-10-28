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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Baykar, köy sakinlerine İHA maketi hediye etti

Baykar, köy sakinlerine İHA maketi hediye etti
Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay Köyü ile komşu Kayaboyun Köyü'nün sakinlerine İHA maketi hediye etti. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen insansız hava araçlarının 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay Köyü ile komşu Kayaboyun Köyü sakinleri, hediye edilen İHA maketlerini çocuklarla birlikte heyecanla tamamladı. Akçay Köyü muhtarı Ramazan Yılmaz, "İHA ve SİHA'ların ne kadar zorlukla yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor iken gerçeği yapmak ne kadar zordur. Çocuklarımız da inşallah örnek alırlar, mühendislik yolunda bu gibi işlere imza atarlar" dedi.
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Baykar, köy sakinlerine İHA maketi hediye etti
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