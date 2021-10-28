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Giriş Tarihi: 28.10.2021

CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu

İzmir’de CHP’li Buca Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Çöp ve katı atık ihalelerinde devleti 17.5 milyon lira kamu zararına uğrattığı belirlenen 15 şüpheliden 11’i yakalandı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, elde edilen bilgilerin ve evrakların incelenmesi, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Buca Belediyesi'nde düzenlenen çöp ve katı atık ihaleleri kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17.5 milyon lira kamu zararına uğratıldığı, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Bu kapsamda paravan şirket sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesi'nde görevli personelin de aralarında bulunduğu 15 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Atilla K., Berat A., Bayram A., Metin T., Fevzi K., Bahar A., Cemal Y., Cahit K., Murat K., Vahdettin Ö., Mehmet Fatih B. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
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CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu
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