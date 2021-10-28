Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Şuşa şehitlerine dua

Şehirdeki Gövher Ağa Camisi'nde de konuşan Erbaş, Azerbaycan askerlerinin zafer kazanmasındaki birinci vasıtanın onların iman güçleri olduğunu söyledi.

Erbaş, "İman, en büyük güçtür. Askerlerimizin kalplerindeki iman, ilk olarak zaferin en büyük vesilesi olmuştur. İkinci olarak Azerbaycan devleti ve milletinin birlik, beraberlik ve dayanışması, Türkiye'nin baştan beri olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında yer almış olması da bu zaferin arkasındaki en büyük vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.