Emine Erdoğan, Büyükelçi Chilcott ile iklim değişikliğini konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık
Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü. Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Emine Erdoğan'ın Chilcott'a 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde İskoçya
'nın Glasgow
kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler
(BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) başarılı geçmesi ve konferansın iklim değişikliği sorunlarının çözümüyle ilgili hayırlı sonuçlara vesile olması temennisini ilettiği öğrenildi. Büyüklelçi Chilcott'un da Emine Erdoğan'a, COP26 Başkanı Alok Sharma
'nın, BM Genel Kurulu sırasında New York
'ta açılan Türkevi'nde, sıfır atık projesi ve iklim değişikliğine ilişkin yürüttüğü toplumsal farkındalıklar dolayısıyla Glasgow'a yaptığı davetini yinelediği kaydedildi. ANKARA
Kâğıt toplayıcıları Sıfır Atık'ın paydaşları
Emine
Erdoğan, Twitter'dan sokakta kâğıt, plastik, cam gibi geri dönüşebilen atıkları toplayanlara ilişkin destek paylaşımında bulundu. Paylaşımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'nın sokaktan atık toplayanları Sıfır Atık Projesi'nin kahramanı olarak nitelendirdiği tweet'ine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Atık toplayan emekçilerimiz Sıfır Atık Projesi'nin doğal paydaşlarıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın atık emekçileriyle işbirliği yaklaşımını tebrik ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum." Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "2017'den önce yüzde 13 olan geri dönüşüm oranı 2021 itibarıyla yüzde 22'ye yükseldi. Bu gurur verici tablonun 2023'e kadar tüm paydaşlarımızla yüzde 35'e ulaşması hedefimiz" dedi.