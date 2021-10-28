FETÖ’nün Ayşe Özdoğan tezgahı çöktü! Tutanakla kayda alındı: Kendisi istememiş...

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Söz konusu bu kararın ardından Ayşe Özdoğan, Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğine sevk edildi ve yatış işlemleri başlatıldı. Ancak hükümlü Ayşe Özdoğan'ın yatarak tedaviyi kabul etmemesi üzerine kurum idaresince tutanak tutularak tekrar kuruma geri getirildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN ALGI OPERASYONU YAPILDI

Ayşe Özdoğan için sosyal medyadan "son evde kanser hastası tedavi edilmiyor" şeklinde bir algı operasyonu yürütülürken, Özdoğan'ın tedavisinin yapılmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği talep edilmişti. Ancak Ayşe Özdoğan'ın yatış işlemleri için hastaneye götürüldüğü ve tedaviyi kabul etmediği için tekrar kuruma götürüldüğü öğrenildi.