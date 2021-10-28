‘FETÖ’yle mücadelede Çad’ın desteğini unutamayız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet
Başkanı Mahamat İdris Debi Itno
'yu Külliye'de resmi törenle karşıladı. Konuk Itno'nun bulunduğu makam aracını Külliye'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Itno'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Itno, Muhafız Alayı
Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Itno, merdivenlerde Türkiye ve Çad
bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız. Çad'la işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. İkili ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma hedefimizi ikinci etapta 500 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz. FETÖ iltisaklı okullarında 2017'de Türkiye Maarif Vakfı
'na devredilmesine müteşekkiriz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çad'ın desteğini unutamayız.