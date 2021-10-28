HDP, tezkereye ’Hayır’ diyen partileri yere göğe sığdıramadı: Çok kıymetli buluyoruz!

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımız" dediği HDP'den ise tezkereye 'Hayır' oyu veren partilere teşekkür geldi.
HDP'DEN TEZKERE TEŞEKKÜRÜ
HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'taki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP, TİP ve Saadet Partisi'ne teşekkür etti.
Günay, yaptığı açıklamada, "TİP, Saadet ve CHP grubunun tezkereye hayır oyu kullanmalarını, Türkiye'nin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.Son dakika: CHP ve HDP 'Hayır' dedi! Suriye-Irak Tezkeresi TBMM'den geçti HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! "Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli" İYİ Parti'de tezkere çatlağı: Ben de 'ret' deyip imzaladım