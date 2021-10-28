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Giriş Tarihi: 28.10.2021 17:56 Son Güncelleme: 28.10.2021 18:12

HDP, tezkereye 'Hayır' diyen partileri yere göğe sığdıramadı: Çok kıymetli buluyoruz!

HDP, tezkereye ’Hayır’ diyen partileri yere göğe sığdıramadı: Çok kıymetli buluyoruz!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'taki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP, TİP ve Saadet Partisi'ne HDP'den teşekkür geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, "TİP, Saadet ve CHP grubunun tezkereye hayır oyu kullanmalarını, Türkiye’nin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." diyerek 'Hayır' oyu veren partilere tek tek teşekkür etti.

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımız" dediği HDP'den ise tezkereye 'Hayır' oyu veren partilere teşekkür geldi.

HDP'DEN TEZKERE TEŞEKKÜRÜ

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'taki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP, TİP ve Saadet Partisi'ne teşekkür etti.

Günay, yaptığı açıklamada, "TİP, Saadet ve CHP grubunun tezkereye hayır oyu kullanmalarını, Türkiye'nin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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HDP, tezkereye 'Hayır' diyen partileri yere göğe sığdıramadı: Çok kıymetli buluyoruz!
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