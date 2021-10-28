Kaçamadan yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), yasa dışı yollarla Türkiye
'den Yunanistan
'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığı açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne
'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. Diğer taraftan Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli, saklandıkları bağ evinde gözaltına alındı.