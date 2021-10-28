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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Kaçamadan yakalandılar

Kaçamadan yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığı açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. Diğer taraftan Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli, saklandıkları bağ evinde gözaltına alındı.
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Kaçamadan yakalandılar
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