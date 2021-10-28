Millet İttifakı’nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’ye tepki

DAHA ÖNCE EVET DEDİĞİ TEZKEREDEN FARKI YOK

Eleştirilerin üzerine yapılan açıklamalarda, 'Tezkerede yabancı askerler maddesi var' denildi ve bu nedenle hayır oyu kullanıldığı aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin üzerine CHP'nin daha önce evet oyu verdiği tezkereler gündeme geldi ve o tezkerelerde de aynı maddelerin olduğu aktarıldı.