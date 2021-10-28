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Giriş Tarihi: 28.10.2021 22:30 Son Güncelleme: 28.10.2021 22:40

Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki

SABAH İNTERNET
Millet İttifakı’nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’ye tepki

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP'nin HDP ile birlikte hayır oyu vermesi eleştirilerin hedefinde yer aldı. CHP'ye bir eleştiri de ittifak ortağı İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" dedi.

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü. Tezkereye, AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu verirken, HDP 'Hayır' oyu kullandı.

TEZKEREYE HAYIR DİYEN CHP ELEŞTİRİLDİ

Oylamadan önce HDP tarafından gizli ortağı CHP'ye 'Hayır' oyu kullan mesajı gönderilirken, CHP'nin tutunacağı tavır merak konusu olmuştu. CHP oylamada hayır oyu verirken, eleştirilerin de hedefinde yer almıştı.

DAHA ÖNCE EVET DEDİĞİ TEZKEREDEN FARKI YOK

Eleştirilerin üzerine yapılan açıklamalarda, 'Tezkerede yabancı askerler maddesi var' denildi ve bu nedenle hayır oyu kullanıldığı aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin üzerine CHP'nin daha önce evet oyu verdiği tezkereler gündeme geldi ve o tezkerelerde de aynı maddelerin olduğu aktarıldı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN CHP'YE TEPKİ

Konuyla ilgili olarak İYİ Parti tarafından da bir tepki geldi. CHP'nin tezkereye hayır demesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, duruma tepki gösterdi ve "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" dedi.

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Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki
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