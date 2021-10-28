Millet İttifakı’nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’ye tepki

TEZKEREYE HAYIR DİYEN CHP ELEŞTİRİLDİ
Oylamadan önce HDP tarafından gizli ortağı CHP'ye 'Hayır' oyu kullan mesajı gönderilirken, CHP'nin tutunacağı tavır merak konusu olmuştu. CHP oylamada hayır oyu verirken, eleştirilerin de hedefinde yer almıştı.
DAHA ÖNCE EVET DEDİĞİ TEZKEREDEN FARKI YOK
Eleştirilerin üzerine yapılan açıklamalarda, 'Tezkerede yabancı askerler maddesi var' denildi ve bu nedenle hayır oyu kullanıldığı aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin üzerine CHP'nin daha önce evet oyu verdiği tezkereler gündeme geldi ve o tezkerelerde de aynı maddelerin olduğu aktarıldı.
İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN CHP'YE TEPKİ
Konuyla ilgili olarak İYİ Parti tarafından da bir tepki geldi. CHP'nin tezkereye hayır demesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, duruma tepki gösterdi ve "Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır" dedi.