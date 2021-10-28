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Giriş Tarihi: 29.10.2021 01:33

Sağlıkçıların gezisinde korkunç kaza! Midibüs devrildi: 1 ölü 24 yaralı

Sağlıkçıların gezisinde korkunç kaza! Midibüs devrildi: 1 ölü 24 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan Adıyaman'a Doğu gezisine katılan çağlık çalışanlarının bulunduğu N.A. yönetimindeki midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar Kangal ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Sağlıkçıların gezisinde korkunç kaza! Midibüs devrildi: 1 ölü 24 yaralı
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