Sağlıkçıların gezisinde korkunç kaza! Midibüs devrildi: 1 ölü 24 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar Kangal ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.