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Giriş Tarihi: 28.10.2021 20:17 Son Güncelleme: 28.10.2021 20:40

Samsun’a şehit ateşi düştü! Valilikten açıklama

İHA
Samsun’a şehit ateşi düştü! Valilikten açıklama

Kuzey Irak’ta mayına basması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın (29), şehadet haberi Samsun’un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit olan Samsunlu kahraman hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Harun Çalışkan'ın naaşının bugün saat 22.45'te Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelmesi beklenmektedir” denildi.

Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet ettiği, evli olduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy'deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti.

Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari'de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı'na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit olan Samsunlu kahraman hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Harun Çalışkan'ın naaşının bugün saat 22.45'te Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelmesi beklenmektedir" denildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Samsun’a şehit ateşi düştü! Valilikten açıklama
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