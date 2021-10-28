SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

"YEŞİL KALKINMA DEVRİMİNİN EN ÖNEMLİ LOKOMOTİFİ ANKARA OLACAK"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İçinde binlerce kişiye hitap edecek bir millet kıraathanemiz olacak. Oyun alanları, spor salonları, etkinlik alanları, bisiklet parkı, gösteri havuzu gibi alanlar da millet bahçemizin içinde yer alıyor. Çok amaçlı bir kültür merkezi de yine burada bulunuyor. Ankaralılara Başkentlik ünvanına yakışır bir yer kazandık. 6 duraklı tramway hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra vatandaşlarımız rahatça dolaşabilecekler.

Yılın 365 günü yaşayan, bütün Ankaralılarıbuluşturan bir mekan olacaktır. Ankara'daki vatandaşlarımızın tamamını havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent millet bahçemizin çocuklarla birlikte keyfini çıkarmaya davet ediyorum. Burası artık sadece bir Başkent değil. Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar ülkemize yön veren bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı maddesi olan yeşil kalkınma devrimininde en önemli lokomotifi Ankara olacaktır.