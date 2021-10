SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

"2023 İMTİHANINI DA GERİDE BIRAKTIĞIMIZDA TÜRKİYE'YE ENGEL OLABİLECEK HİÇBİR ENGEL VE GÜÇ TANIMIYORUZ"

Bize kurulan tuzakları boza boza nasıl buralara geldiysek, sinsi oyunları da milletimizle birlikte boşa çıkaracağız. Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerlebir etmeyi denediler, olmadı. Şimdi son kozlarını oynuyorlar. Sadece hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Bu süreçte hep birlikte bedeller ödüyoruz. Her saldırıyı savuşturmamızın milletimiz ve ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle bu kutlu yola her bedeli ödeyerek çıktık. Sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın üzerine binen her sıkıntının, yükün farkındayız. Ama inanın az kaldı. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Karşımda bulunan topluluk nereden, nereye geldiğimizi gösteriyor. 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda hiçbir engel ve fani güç tanımıyoruz.