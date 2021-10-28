Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 34 il için flaş uyarı: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor...

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.