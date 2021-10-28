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Haberler Gündem Haberleri Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 34 il için flaş uyarı: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 19:59 Son Güncelleme: 28.10.2021 20:18

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 34 il için flaş uyarı: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor...

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 34 il için flaş uyarı: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Cuma günü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 29 ilde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, 5 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; 29 Ekim Cuma günü 29 ilde sağanak, 5 ilde kar yağışı bekleniyor.

Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak? İşte detaylar...

29 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve öğleden sonra Van çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak yağış beklenen iller: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Erzincan, Erzurum (il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı), Kars'ın yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağış beklenmiyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINA

Rüzgarın, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesinin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden sonra zaman zaman fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara Denizi ve bölgenin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu

HATAY 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 5°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den 34 il için flaş uyarı: Kar ve kuvvetli sağanak bekleniyor...
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