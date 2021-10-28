Son dakika: Şebnem Şirin cinayetinde katil Furkan Zıbıncı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı! Şebnem’i öldürdükten sonra ilk sözler bu olmuş...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı emniyetteki sorgusunun ardından Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Zıbıncı buradaki savunmasının ve işlemlerinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Furkan Zıbıncı'nın ilk sorgusunda verdiği ifade de ortaya çıktı. Zıbıncı, Şebnem Şirin ile olay günü alkol aldıklarını, evde kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, sevgilisinin kendisine bıçak savurduğunu öne sürdü. Katil Zıbıncı, "Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dedi. İşte Şebnem Şirin cinayeti ile ilgili son dakika detayları...