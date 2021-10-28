Son dakika: Şebnem Şirin cinayetinde katil Furkan Zıbıncı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı! Şebnem’i öldürdükten sonra ilk sözler bu olmuş...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı emniyetteki sorgusunun ardından Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Zıbıncı buradaki savunmasının ve işlemlerinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Furkan Zıbıncı'nın ilk sorgusunda verdiği ifade de ortaya çıktı. Zıbıncı, Şebnem Şirin ile olay günü alkol aldıklarını, evde kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, sevgilisinin kendisine bıçak savurduğunu öne sürdü. Katil Zıbıncı, "Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dedi. İşte Şebnem Şirin cinayeti ile ilgili son dakika detayları...
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin'in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü.
Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı ifadesinde şunları söyledi:
Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm.
"ALKOL ALIP DAİREYE GİTTİK"
Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti.
"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BABAMI ARADIM"
Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum.
12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, 26 yaşındaki erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Şebnem Şirin'in, kaldıkları apartta Furkan Zıbıncı'ya ayrılmak istediğini söylediği, bunun üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Furkan Zıbıncı'nın ayrılmamakta direndiği ve Şebnem Şirin'i vahşice boğazından ve boynundan bıçaklayarak katlettiği ortaya çıktı.
ŞEBNEM ŞİRİN'İ POLİSLER EVİN SALONUNDA KANLAR İÇİNDE BULDU
Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin arasında çıkan tartışma sonrası komşuların seslerden endişelendiği ve polise haber verdiği öğrenildi. Polis ekipleri verilen adrese gelirken Şebnem Şirin'i kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Şebnem Şirin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞEBNEM ŞİRİN'İ KATLEDEN FURKAN ZIBINCI ARABAYLA KAÇTI
Polis ekipleri olayın ardından hızla tahkikat yürüttü ve katil Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için harekete geçti. Furkan Zıbıncı'nın vahşi cinayet sonrası olay yerinden arabaya binerek kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri plaka belirleme çalışmasının ardından aracı Denizli Saltak Caddesi'nde yakaladı. Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı polis ekipleri tarafından araçta kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Furkan Zıbıncı da öğrenildiği üzere sevgilisi Şebnem Şirin'in kendisinden ayrılmak istediğini, olayın bundan sonra yaşandığını ifade etti.
ZANLI FURKAN ZIBINCI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Katil zanlısı Furkan Zıbıncı ile ilgili yapılan araştırmalarda şok detaylar çıktı. Zanlı Furkan Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp ve 6 suçtan emniyette kaydının olduğu öğrenildi.
Şebnem Şirin'in, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı ile ilgili bugüne kadar hiçbir şikayette veya başvuruda bulunmadığı öğrenildi.