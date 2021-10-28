Toplantı öncesinde UKOME'nin yapıldığı alanda toplanan İstanbul Taksici Esnaf Odası'na (İTEO) kayıtlı taksiciler toplandı.

Taksiciler Yenikapı'ya akın etti | Video

Türk bayrakları ile alana gelen taksiciler "Taksiciler burada İmamoğlu nerede?", "Emeğe saygı, itibar suikastine son", "İmamoğlu istifa", "Plaka sahibi ile şoför el ele İmamoğlu nerede? şeklinde sloganlar attı.

Taksiciler İBB Başkanı ve İBB yönetiminin özellikle sosyal medya aracılığı ile taksicilere yönelik itibar suikastı yapıldığını belirterek protestolarını sürdürdü.