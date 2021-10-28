Yıldız: Atatürk Kültür Merkezi Türkiye’nin buluşma noktası olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AKM'nin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacak. Temeli 10 Şubat 2019'da atılan AKM, ilk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde eski binanın silueti ve önemli karakteristik özellikleri korundu. 5 bloktan oluşan yeni AKM binası, 95 bin metrekare kapalı alanı sahip. İçerisinde "kültür sokağı" olarak da adlandırılan bir yaşam alanı tasarlandı. 2 katlı dev bir kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranları da mevcut. Tarihi açılış öncesi son hazırlıkları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKM'nin Türkiye'nin yeni buluşma noktası olacağını söyledi.

KÜLTÜR VE SANATTA BULUŞMA NOKTAMIZ OLACAK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "AKM, yorgun görüntüsünü üzerinden atmış ama yaşanmışlıkları koruyan mimarisiyle yeniden kapılarını açıyor. 29 Ekim'de İstanbul'un hayat damarlarından biri Taksim Meydanı'nda atmaya başlıyor. Operadan tiyatroya, sinemadan sergilere kadar AKM'de yaşamayı özlediğimiz anlara kavuşuyoruz. Vaktiyle şehre su dağıtan bu özel mekan şimdi su kadar hayati ihtiyaçlarımızdan birini, kültür ve sanatı sokak sokak, cadde cadde tüm şehre yayacak. Heyecanlıyız. AKM'nin inşa sürecinde geçen yıllar boyunca özellikle gençlerimizin kültüre ve sanata ilgisi her geçen gün arttı. Beyoğlu'ndaki sanat galerinin kapısında oluşan yoğunluğu görünce hem seviniyor hem de Cumhuriyet'imizin geleceği için umutla doluyorum. Atatürk Kültür Merkezi ve Beyoğlu Kültür Yolu Projesi de gençlerimizin hayalini kurduğu ülkeyi inşa etmek üzere projelendirildi ve hayata geçirildi. Atatürk Kültür Merkezi hepimiz için siyasetten, ideolojik tartışmalardan uzakta, milletleri birleştiren en önemli alanda, kültür ve sanatta buluşma noktamız olacak" dedi.

"SANATI VE SANATÇILARI KÜLTÜR YOLU DURAKLARINDA BULUŞACAĞIZ"

Başkan Yıldız, "Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla birlikte başlayacak Beyoğlu Kültür Yolu projesi bir festival havasıyla şehrimize bayram yaşatacak. Beyoğlu Kültür Yolu ülkemizin en önemli sanat damarı şüphesiz. Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlıhan, Muammer Karaca Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi gibi Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından geçerek Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek. Bu kültür-sanat duraklarının her birinde her gün klasik sanatlardan modern sanatlara birçok farklı alanda etkinlikler gerçekleşecek. Ülkemizin ve dünyanın en önemli sanat eserleriyle, sanatçılarıyla Kültür Yolu duraklarında buluşacağız. Beyoğlu Belediyemizin İstiklal Caddesi'ndeki yeni hizmet binasının giriş katını da İstiklal Sanat Galerisi adıyla açtık ve Kültür Yolu'na dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.