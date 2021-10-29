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Giriş Tarihi: 29.10.2021 09:51

10 ayda 167 terörist teslim oldu! Turuncu listede aranan PKK'lı teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
10 ayda 167 terörist teslim oldu! Turuncu listede aranan PKK’lı teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 YILINDA 167 TERÖRİST TESLİM OLDU

Teslim olan örgüt mensubumu 2010 yılında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 167'e yükseldi.

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10 ayda 167 terörist teslim oldu! Turuncu listede aranan PKK'lı teslim oldu
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