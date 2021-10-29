AKM açılışı için Taksim’de geniş güvenlik önlemi alındı

Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile hizmete açılacak. AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkez, 5 bloktan oluşuyor. Yaklaşık 49 bin metrekare, 4 bodrum, zemin ve üzerinde 9 kat olmak üzere toplam 14 katı var. En üst katında 865 metrekare kapalı alana ve 250 metrekare teras alanına sahip bir restoran bulunuyor.