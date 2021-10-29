AKM açılışında sosyal medya Meral Akşener’i konuştu! AVM açılacağını iddia etmişti

Taksim'de eski Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılan yeni bina bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Muhteşen bir törenle vatandaşların hizmetine sunulan AKM birçok övgü alırken, sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündem oldu.
Akşener'in yıllar önce yaptığı, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki paylaşımla ilgili birçok yoruma yer verildi.
Bu paylaşımın sahibi Meral Akşener, AKM'nin yeni binası ile ilgili herhangi bir görüşe yer vermezken, Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.