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Giriş Tarihi: 29.10.2021 22:53 Son Güncelleme: 29.10.2021 23:12

AKM açılışında sosyal medya Meral Akşener'i konuştu! AVM açılacağını iddia etmişti

AKM açılışında sosyal medya Meral Akşener’i konuştu! AVM açılacağını iddia etmişti

Taksim'in simge yerlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binası yerine yeni bir yapı inşa edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AKM'nin açılışını yaparken, sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım gündem oldu. AKM yerine AVM yapılacağını iddia eden Meral Akşener ile ilglili birçok paylaşım yapıldı.

Taksim'de eski Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılan yeni bina bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Muhteşen bir törenle vatandaşların hizmetine sunulan AKM birçok övgü alırken, sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündem oldu.

Akşener'in yıllar önce yaptığı, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki paylaşımla ilgili birçok yoruma yer verildi.

Bu paylaşımın sahibi Meral Akşener, AKM'nin yeni binası ile ilgili herhangi bir görüşe yer vermezken, Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.

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AKM açılışında sosyal medya Meral Akşener'i konuştu! AVM açılacağını iddia etmişti
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