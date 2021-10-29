AKM açılışında sosyal medya Meral Akşener’i konuştu! AVM açılacağını iddia etmişti

Taksim'de eski Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılan yeni bina bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Muhteşen bir törenle vatandaşların hizmetine sunulan AKM birçok övgü alırken, sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündem oldu.