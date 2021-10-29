Akşener’in ’Kürdistan’ diyen kişiye sessiz kalması sosyal medyada büyük tepki çekti: Yazıklar olsun sana...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt içi ziyaretleri kapsamında dün Siirt'e gitti. Esnaf ziyareti sırasında Cemil Taşkesen adlı işletmeci Akşener'e, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz varız. Senin bulunduğun yer şu an Kürdistan'dır. Ne yazık ki Meclis'te Kürdistan inkar ediliyor." dedi. Akşener'in, 'Kürdistan' ifadesini kullanan kişiye sessiz kalması ve yeterince tepki göstermemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
Meral Akşener'e tepki "3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin"
AKŞENER'E SİİRT'TE 'KÜRDİSTAN' SORUSU
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i esnaf ziyareti sırasında karşısında bulan Cemil Taşkesen adlı kişi, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz varız. Senin bulunduğun yer şu an Kürdistan'dır. Ne yazık ki Meclis'te Kürdistan inkar ediliyor." dedi.
AKŞENER'İN YETERLİ TEPKİYİ GÖSTERMEMESİ ELEŞTİRİLDİ
Akşener, Taşkesen'in ısrarlı 'Kürdistan' vurgusunu uzun süre dinledi. Milliyetçi olarak tanımlanan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in sert bir tepki göstermemesi sosyal medyada çok eleştirildi. Akşener, yuvarlak cevaplarla konuyu kapatmaya çalışarak, "Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok." ifadelerini kullandı.
Akşener'in 'Kürdistan' tartışmasını yaşadığı dükkandan ayrılmasının ardından ise başka bir vatandaş kendisine soru sormak istedi.
Şahıs, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" dedi. Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşa tepki gösterdi. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.
SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİLER
Akşener'e sosyal medya üzerinden gelen sert eleştirilerden bazıları şöyle:
Bu cüreti, üç beş oy için PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan siyasi partiler veriyor. Cevabını biz verelim; Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.(Anayasa madde 3) Tartışmaya açık değildir.
"Burası Kürdistan" dedi, Akşener izledi.
Kürdistan hayalleri kuranlara söyleyin benim gibi kürtler size izin vermeyecek! Meral Akşener, sana da yazıklar olsun. Dilini mi yuttun? Bu adam karşısında sus pussun...
Meral Akşener Siirt'te bir esnaf ziyaretinde... Esnaf Akşener'e 'Sizin bulunduğunuz yer şu anda Kürdistan' diyor. 'Ama inkar ediliyor' diyen esnafa Akşener sessiz kalıyor. Tweet bu kadar...
Lafla ülkücülük olmuyor demek ki! Yazık çok yazık. Diyemedin mi ne Kürdistan'ı lan diye...
Dün gittiğin yer Cumhuriyetin şehriydi. Adam yüzüne 'Kürdistan' dedi, sen de bön bön baktın.
Biri karşınıza geçip, 'Siz şu an Kürdistan'da bulunuyorsunuz' diyecek. Sende lafı eveleyip geveleyeceksin. Menfaatin için tek kelime etmeyeceksin. Sonra çıkıp ben milliyetçiyim, ülkücüyüm diyeceksin.
Burası Türkiye cumhuriyeti devletinin topraklarıdır burada Kürdistan diye bir yer yoktur diyemedin mi sayın Meral Akşener? 3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin.
O ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Ekim tarihinde Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyareti esnasında 'Senin şu an bulunduğun yer Kürdistan'dır, ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor" şeklinde sözler sarf eden Cemil Taşkesen isimli şahıs, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtalan ilçe merkezindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.