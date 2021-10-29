Akşener’in ’Kürdistan’ diyen kişiye sessiz kalması sosyal medyada büyük tepki çekti: Yazıklar olsun sana...

FAİLİ MEÇHUL SORUSU SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI

Akşener'in 'Kürdistan' tartışmasını yaşadığı dükkandan ayrılmasının ardından ise başka bir vatandaş kendisine soru sormak istedi.

Şahıs, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" dedi. Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşa tepki gösterdi. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİLER

Akşener'e sosyal medya üzerinden gelen sert eleştirilerden bazıları şöyle:

Bu cüreti, üç beş oy için PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan siyasi partiler veriyor. Cevabını biz verelim; Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.(Anayasa madde 3) Tartışmaya açık değildir.

"Burası Kürdistan" dedi, Akşener izledi.

Kürdistan hayalleri kuranlara söyleyin benim gibi kürtler size izin vermeyecek! Meral Akşener, sana da yazıklar olsun. Dilini mi yuttun? Bu adam karşısında sus pussun...

Meral Akşener Siirt'te bir esnaf ziyaretinde... Esnaf Akşener'e 'Sizin bulunduğunuz yer şu anda Kürdistan' diyor. 'Ama inkar ediliyor' diyen esnafa Akşener sessiz kalıyor. Tweet bu kadar...

Lafla ülkücülük olmuyor demek ki! Yazık çok yazık. Diyemedin mi ne Kürdistan'ı lan diye...

Dün gittiğin yer Cumhuriyetin şehriydi. Adam yüzüne 'Kürdistan' dedi, sen de bön bön baktın.

Biri karşınıza geçip, 'Siz şu an Kürdistan'da bulunuyorsunuz' diyecek. Sende lafı eveleyip geveleyeceksin. Menfaatin için tek kelime etmeyeceksin. Sonra çıkıp ben milliyetçiyim, ülkücüyüm diyeceksin.

Burası Türkiye cumhuriyeti devletinin topraklarıdır burada Kürdistan diye bir yer yoktur diyemedin mi sayın Meral Akşener? 3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin.

O ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Ekim tarihinde Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyareti esnasında 'Senin şu an bulunduğun yer Kürdistan'dır, ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor" şeklinde sözler sarf eden Cemil Taşkesen isimli şahıs, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtalan ilçe merkezindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.