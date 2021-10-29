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Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:16

Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan AKM paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı yaptı.

Başkan Erdoğan, AKM'nin temelinin atıldığı günden bu yana fotoğrafları da paylaşarak, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
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